Kendall Jenner viste frem ny, fresh bobfrisyre på «Tonight Show»

Da realitystjerne og supermodell Kendall Jenner (20) gjestet «Tonight Show» tirsdag, troppet hun opp med en ny og veldig sofistikert look.

Kendall rocket en en elegant og kledelig bobfrisyre, og hadde kledd seg i en klassisk Chanel-drakt for TV-opptredenen.

Til drakten hadde hun valgt store, chunky smykker.

Coco Chanel sa en gang i tiden: «A girl should be two things: classy and fabulous». Vi tør å påstå at Kendall nailet det denne gangen.

Vi er riktignok vant til å se Kendall med ganske mye lenger hår, og hun kler seg ofte nokså mye mer rocka.

Under kan du se flere bilder og video av Kendall (og andre hotties) hvor hun er totalt #girlcrush:

Kendall Jenner og Gigi Hadid.

Kendall Jenner sammen med halvsøster Kim Kardashian.

Kendall Jenner i nydelig hvit buksedress under New York Fashion Week.