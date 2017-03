Katy Perry og Orlando Bloom tar en pause i forholdet

What?????

Katy Perry og Orlando Bloom dukket opp sammen på Vanity Fairs Oscar-fest i Beverly Hills i helgen, og nå skal det være slutt.

Eller, rettere sagt en pause i forholdet.

- Før rykter eller usannheter kommer ut av kontroll, kan vi bekrefte at Orlando og Katy tar en pause på nåværende tidspunkt, sier en representant for kjendisparet til Us Weekly.

Katy Perry og Orlando Bloom har vært sammen i litt over ett år.

Ifølge talspersonen heter det at pausen gjøres med respekt og kjærlighet.

Hollywoods hotte par



Katy (32) er best kjent som den amerikanske artisten som har levert hits som «I Kissed a Girl», «Hot N Cold», «Firework» og «This is how we do». I tillegg til en haug av andre kjente låter.

Orlando (40) er den engelske skuespilleren alle kjenner som Legolas i «Ringenes herret»-filmene. Og selvsagt for «Pirates of the Caribbean».

Det kule paret har vært en Hollywood-yndling i over et år. De har datet siden de traff hverandre på en fest i forbindelse med Golden Globe i januar i fjor.

About last night...✨🍫 @jpgaultierofficial @lorraineschwartz @vanityfair

Overraskelsen med pause er stor, spesielt siden de festet sammen på to ulike Oscar-event på søndag, og Orlando la ut et bilde av seg selv med Katys hund senest i går:

Et innlegg delt av Orlando Bloom (@orlandobloom) mandag 27. Feb.. 2017 PST