Kate Hudson har barbert av seg alt håret

Skuespiller Kate Hudson (38) har gått for sommerens store trend: klippe eller shave bort alt håret på hodet.

38-åringen er kjent for filmer som blant annet «Almost Famous», «You, Me and Dupree» og «Nine». Også er hun datteren til skuespiller Goldie Hawn og Bill Hudson.

Les også: Kate Hudson oser av glamour i helhvitt

Twilight-stjerne Kristen Stewart (27) er blant Hollywood-skuespillerne som også har barbert bort håret.

Onsdag delte Kate et bilde av sin nye look på Instagram, med teksten «frihet».

Freedom 🙌💇 Compliments of @siathisisacting ❤️ #OurBeautifulDirector Et innlegg delt av Kate Hudson (@katehudson) onsdag 26. Juli. 2017 PDT



Det er uvisst hvorfor Kate Hudson går for en drastisk forandring på utseendet, men trolig er det på grunn av et prosjekt eller musikkvideo hun jobber med sammen med popartisten Sia.

Sia skriver blant annet på Twitter at det er en ære å ha Kate på settet:

"Life finds its purpose and fulfillment in the expansion of happiness." -Maharishi Mahesh Yogi ❤️🙏❤️ #Family #RyderAndAlikai Et innlegg delt av Kate Hudson (@katehudson) tirsdag 27. Juni. 2017 PDT

In the room where it's all happening... w/ @leslieodomjr 🌟 Et innlegg delt av Kate Hudson (@katehudson) tirsdag 25. Juli. 2017 PDT

Artsy mirror selfies can temporarily cure boredom and be a great excuse to share how excited you are about newly highlighted blond tips 💇 Et innlegg delt av Kate Hudson (@katehudson) torsdag 01. Juni. 2017 PDT

Del denne artikkelen