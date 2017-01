Kari Jaquesson røk ut av Farmen

(SIDE2): Kari Jaquesson ble den første som måte forlate «Farmen» i TV 2s kjendisversjon av realityprogrammet.

Den første uken på gården var preget av mange ulike meninger, og storbonde Leif-Einar Lothe trakk fram dette da han valgte Jaquesson som førstekjempe.

- Jeg og hun havna i tottene på hverandre fra første dag her, sa han.

- Det kom ikke som en bombe

Jaquesson måtte dermed velge andrekjempe, et valg som ikke var enkelt.

- Jeg er ikke strateg i det hele tatt. Men så slo det meg egentlig ganske greit at jeg vil velge en som gjør det slik at jeg vinner uansett om jeg vinner eller taper tvekampen, sa hun i episoden.

Det var Aylar Lie som ble valgt som andrekjempe.

- Det kom ikke som en bombe, utbrøt Lie umiddelbart, etter en uke med mange konflikter mellom de to.

Andrekjempens oppgave er å velge hvilken gren de to skal konkurrere i. Lie valgte melkespannholding.

Kari Jaquesson og Aylar Lie holdt melkespannene i åtte minutter - ny kvinnerekord på Farmen.

- Jeg savnet familien min

Etter imponerende åtte minutter - tidenes sterkeste tid for kvinner i «Farmen» - måtte Jaquesson gi seg. Til Side2 forteller hun at hun gjerne ville vært med lenger og at hun gjorde sitt beste, men at hun likevel var lettet da konkurransen var over.

- Jeg tenkte at jeg kunne risikert å bli der i mange uker til, og det ville jeg ikke, sier hun.

- Hvorfor ville du ikke være der i mange uker til?

- Jeg savnet familien min utrolig mye. Barna mine, selvsagt, men også kusina mi, moren min, søsteren min ... Jeg har vært borte fra dem før, men ikke uten å ha kontakt, sier hun.

Etter en intens tvekamp, måtte Kari Jaquesson gi seg.

Fin gjeng

Da Jaquesson ble bedt om å si noen ord til resten av deltakerne før tvekampen, var hun synlig trist over å risikere å forlate gjengen.

- Man ser jo bare omtrent fem prosent av det som skjer på skjermen. Det man ikke ser, er at jeg har hatt mange fine samtaler med de andre deltakerne. Vi levde sammen på gården, gjorde oppgavene sammen, og det gjorde oss knyttet til hverandre, forteller hun.

Hun setter stor pris på alle hun ble kjent med, selv om de ikke har mye kontakt i dag.

- Vi har en lukket Facebook-gruppe, men jeg er ikke så aktiv der, sier hun.

Kjenner seg ikke igjen

Hun kjenner seg ikke igjen i «rollen» hun har fått i serien.

- De har bare tatt med øyeblikk hvor jeg ser enten trøtt eller sur ut. Jeg som ler og smiler hele tiden! Jeg er Fru Motivator i vennegjengen! Venner og kunder sier: «Er det virkelig deg?!», sier hun, men påpeker at hun forstår hvordan reality-TV fungerer.

- Jeg ser aldri på reality og har aldri sett på «Farmen», men jeg leser aviser og har fått med meg at det skjer ting. Jeg vet at de klipper mye. Og jeg lever godt med det. Jeg kjenner meg selv og vet hvem jeg er, fortsetter hun.

Det er imidlertid ikke alle TV-seerne som har fått med seg at reality-programmer klippes heftig.

- Det er morsomt å lese reaksjoner i sosiale medier. En skulle tro at enkelte folk begynte å se på TV i går, sukker hun.

Kari Jaquesson smiler og ler det meste av tiden, selv om det ikke kom tydelig fram i Farmen.

Har lært mye

Hun ser tilbake på tiden i «Farmen» som både utfordrende og spennende.

- Det er viktig å tråkke ut av komfortsonen. Jeg er veldig privat, og når jeg har vært med på TV-ting tidligere, har jeg hatt en definert rolle som trener og coach. Så det var bra å tre ut i noe nytt, sier hun.

Selv om hun bare var på gården i én uke, lærte hun mye.

- Nå kan jeg melke ku, sette garn, lage ost og smør ... Jeg skal sette masse garn i sommer, og er allerede utnevnt som «garnminister» av en venninne, ler hun.

Ida er favoritten

Det er 11 deltakere igjen på gården. Og hun har en favoritt blant dem.

- Det hadde vært gøy om Ida vant. Hun er arbeidsom, ordentlig og litt gæren. Det gutta gjorde første uka, det å sette opp en brygge, så stort og flott ut - men det var mye jobb med å lage ost, smør og brød også, sier hun.

Ukesoppdraget ble heldigvis godkjent. Jaquesson fikk imidlertid ikke nyte maten deltakerne kjøpte for pengene de fikk.

- Men jeg fikk spise hjemmelaget brunost, og det var herlig, nesten som å spise Belugacaviar, sier hun.

- Men nå er det tilbake til Tine brunost igjen?

- Ja, og det smaker jo bedre. Alt du lager på gården smaker ku, sier hun.

Kari Jaquesson håper at Ida Gran-Jansen vinner Farmen.

