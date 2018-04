Kardashian-familien bekymret for Kanye West eksentriske oppførsel

Er ikke lett å være Kanye West om dagen! 🤔

Kanye West har fått mye pepper etter flere kontroversielle tweets. Der er ikke bare fansen som er bekymret for 40-åringen, Kardashian-klanen selv er like engstelig for den merkelige oppførselen (Kanye er som kjent gift med Kim Kardashian).

Flere amerikanske medier melder at Kanye West angivelig skal ha kuttet all kontakt med alle de som jobber tettest på ham. Ifølge People er det angiveligvis managere, advokater og nære venner.

Kanye har også visstnok hatt flere eksplosive krangler med sin svigermor (også «momager»), Kris Jenner.

- Han har hatt flere heftige krangler med Kris. Hun ser hvor eksentrisk han oppfører seg, og er svært bekymret over datterens merkevare. Kris gjør alt for å være en god svigermor, og han har flere problemer med henne, sier en kilde nær familien til det amerikanske nettstedet.

Kilden forteller videre at Kim Kardashian gjør alt i sin makt for å ta kontroll over situasjonen. Dessverre går det ikke så bra.

- Kim prøver hardt å ta kontroll over han, men han kan ikke bli kontrollert. Hun gjør det hun kan for å støtte han på sosiale medier og vise at det finnes flere sider av en sak, men dessverre så funker det ikke.

Kilden sier også at Kanye virkelig tror at han kan gjøre hva enn han vil.

- Han tror virkelig at han er en gud, og kan gjøre alt han ønsker. Han elsker Kim, men fortsetter å fortelle henne at han vet hva han driver med.

TMZ melder at Kanye har valgt å gå fra manager sin, Scooter Braun, og hans advokater etter at Kanye la frem et ultimatum om at han bare skulle jobbe med ham. Scooter Braun jobber med blant annet Justin Bieber, Ariana Grande og Martin Garrix.

