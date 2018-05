Kanye West sier han ble pilleavhengig etter fettsuging

Rapper og designer Kanye West (40) har vært svært aktiv på Twitter de siste dagene, og har fått mye oppmerksomhet for en rekke tweets hvor han blant annet omtalte president Donald Trump som broren sin.

President Trump retweetet Kanye Wests innlegg, og svarte: «Takk skal du ha, Kanye, veldig kult!»

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought. — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

Blant annet skrev Kanye: «Dere må ikke være enige med Trump, men mobben kan ikke få meg til å ikke elske ham», før han fulgte opp med å si at han elsker alle.

Blant de andre tweetene som dukket opp, var en med et bilde av en «Make America Great Again»-caps (dette var slagordet til Trump under valgkampen i 2016). Senere postet han: «Kona mi ringte meg akkurat og ville at jeg skulle gjøre dette klart for alle. Jeg er ikke enig i alt Trump gjør. Jeg er ikke enig hundre prosent med noen andre enn meg selv.

I tillegg kom rapperen med et utsagn om at han tjener mer penger på sko enn Michael Jordan og at han er god i bordtennis.

Les også: Kardashian-familien bekymret for Kanye West eksentriske oppførsel

Kilder meldte i april at Kardashian-klanen er svært bekymret for Kanye West. Her er Kim Kardashian og Kanye West under MTV Video Awards i 2016.

Sier han var pilleavhengig

Kanye gjestet nylig kjendisnettstedet TMZ og i videoen fra intervjuet forteller han om hvordan han ble avhengig av opioider etter at han tok en fettsuging i 2016, rett før han havnet på sykehus.

- To dager før jeg ble lagt inn på sykehus, gikk jeg på opioider. Jeg var avhengig av opioider. Jeg tok plastisk kirurgi fordi jeg ville se bra ut for alle dere, sier han til de TMZ-ansatte som sitter og jobber i samme lokale.

- Jeg tok fettsuging fordi jeg ikke ville at dere skulle kalle meg feit, slik dere gjorde med Rob under bryllupet og fikk ham til å reise hjem før Kim og jeg giftet oss.

Han sier at han pleide å ta to piller om dagen, og at han tok syv piller om dagen da han ble skrevet ut av sykehus.

Det var i november 2016 da han spilte en konsert i Sacramento, at artisten begynte å skjelle ut Jay-Z og Beyoncé på scenen, før han stormet av og avlyste alle konserter.

Slaveri-utsagn får krass kritikk

I samme intervju, men et annet klipp, kom han også med et utsagn om slaveri som har fått mange til å se rødt.

- Når du hører om slaveri i 400 år... 400 år?! Det høres ut som et valg, sier han.

Hvorpå han snur seg til redaksjonen og spør:

- Føler dere at jeg tenker fritt?

Kommentaren fikk TMZ-reporter Van Lathan til å kaste seg inn i diskusjonen.

- Jeg tror faktisk ikke at du tenker noe som helst.

Van Lathan sier til stjernen at han kan få mene hva han vil, men at det han sier har konsekvenser for de som lever vanlige liv.

- Mens du lager musikk og er kunstner og lever livet du har fortjent, må resten av oss i samfunnet ta disse truslene og hanskes med marginaliseringen som de 400 årene med slaveri har brakt med seg, som du sier at var et valg for folket vårt.

TMZ-reporteren sier videre at han er skuffet og at han må ta ansvar, hvorpå Kanye unnskylder seg.

Senere utbroderte rapperen påstanden på Twitter:

the reason why I brought up the 400 years point is because we can't be mentally imprisoned for another 400 years. We need free thought now. Even the statement was an example of free thought It was just an idea — KANYE WEST (@kanyewest) May 1, 2018

I etterkant fikk Kanye også tyn i samme sosiale medium:

«Denne fyren må tilbake på skolebenken og lære forskjellen mellom fakta og tomme tanker. Han virker forvirret» skriver en bruker.

«Slaveriet var aldri et valg, og mange døde da de forsøke å unnslippe. Hvor mange familier ble revet i filler uten å ha noe valg. Gjør ferdig videregående og ta en historieklasse på college» sier en annen. «Hvis du ikke forstår hva 400 år med slaveri betyr, er du en del av en problemet» skriver en tredje.

Fredag forrige uke slapp Kanye West to nye låter.

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen