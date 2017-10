Kan disse bildene bekrefte babylykke for Kardashian/Jenner-søstrene?

Verden kunne ikke tro det da det pågikk heftig spekulasjoner om at både Khloe Kardashian og Kylie Jenner angivelig hadde blitt gravide nesten samtidig. Til tross for rykteflommen, har verken Kylie jenner, Khloe Kardashian eller deres kjærester bekreftet ryktene.

via GIPHY

Dette har ført at fansen på Twitter har tatt granskingen i sine egne hender. Alt fra Photoshop til overflødige plagg har vært nok til at fansen ikke slutter å analysere bildene som søstrene legger ut. Her er det flere som håper at ryktene er sanne.

Buzzfeed hadde noen saftige teorier, så vi bestemte oss for å lete etter noen mulige spor til ytterligere to potensielle medlemmer til Kardashian/Jenner-klanen.

me watching kylie jenner’s snapchat looking for a baby bump pic.twitter.com/ZdgvpVxnCd — - ̗̀🎃KIM🎃 ̖́- (@5kimlieu) October 24, 2017



Helt siden ryktet kom ut har Kylie Jenner trolig levd i skjul. Hun har ikke blitt fotografert, og har enda ikke deltatt i familiens obligatoriske julespesial til tv-serien Keeping Up With The Kardashians. Realitystjernen som er svært aktiv over Instagram har plutselig blitt stille. På Snapchat filmer hun bare ansiktet. Dette får fansen til å rive seg i håret. Hvor i all verden er Kylie Jenner?

Et innlegg delt av Kris Jenner (@krisjenner) mandag 16. Okt.. 2017 PDT

For et par dager siden la Kylie Jenner ut en video på Snapchat der hun kun filmet ansiktet. Dette er helt uvanlig for stjernen som deler gjerne videoer av hele seg selv. Kan dette være bekreftelsen vi trenger for å roe ned nervene våre? Kan ryktene være helt sanne? Spørsmålene er endeløse.

Hverken Kylie Jenner eller kjæresten Travis Scott har kommentert ryktene om at Kylie er gravid ennå.

Khloe Kardashian slipper heller ikke unna

Tidligere har Khloe Kardashian uttrykt at hun gjerne vil stifte en familie i fremtiden. Kanskje dette kan være en drøm som går i oppfyllelse? Midt i stormen publiserte Khloe dette bildet som kan tolkes som avvisning av baby-ryktet.

Et innlegg delt av Khloé (@khloekardashian) lørdag 23. Sep.. 2017 PDT



Ryktene ble derimot fyret opp igjen etter at stjernen la ut dette bildet sammen med sin kjære Tristian Thompson. Noen dro den ut så lang med at bildet muligens kunne være manipulert for å dekke sine baby-spor.

Et innlegg delt av Khloé (@khloekardashian) mandag 16. Okt.. 2017 PDT

Etter litt privat gransking, viser det seg til at Khloe la bildet ut flere måneder siden.

via GIPHY



Inntil videre må vi bare nøye oss med ryktene. Vi må bare smøre oss med bøttevis av tålmodighet, og håpe at en av søstrene viser frem en liten baby-bump

via GIPHY

