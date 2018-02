Justin Theroux fant angivelig gamle kjærlighetslapper fra Brad Pitt til Jennifer Aniston da de var gift

Hjertene våre ble knust da Justin Theroux og Jennifer Aniston bestemte seg for å gå fra hverandre. Siden da har flere fans ønsket at Jennifer finner veien tilbake til eksmannen Brad Pitt. Vel - det ser ut til at Brad Pitt nesten kunne ha vært årsaken til bruddet.

Ifølge Cosmopolitan og US Weekly skal Justin ha funnet flere lapper som tilhørte Jennifer fra Brad Pitt. Lappene var visstnok små beskjeder som Brad hadde skrevet da han og Jennifer var gift. En kilde nær Justin forteller at han fant lappene og var alt annet enn blid. Yikes!

- Han fant gamle post it-lapper fra Brad. På lappene stod det alt fra «Du så fin ut i kveld» til «Jeg savner deg allerede», forteller kilden.

Altså... vi smelter? Hvor romantisk er ikke dette? 😭 😍

Flere amerikanske kilder hevder at lappene påvirket forholdet i stor grad. Kilden forteller videre at Jennifer prøvde å roe ned Justin da dette kom frem.

- Jennifer passet på at det ikke ble noen «big deal» ut av situasjonen, men Justin hadde andre meninger om det. Han var generelt veldig usikker på slike ting, sier kilden til Cosmopolitan.

Håper du fortsatt likevel at Jennifer og Brad ender opp sammen? Vel - det er bare å legge fra seg den tanken med en gang. En kilde forteller People at eksene fortsatt kontakter hverandre i ny og ne, men at det hele er kun vennskapelig.

- De ønsker hverandre lykke til dersom begge har fullført prosjekter eller et stort event. De måtte gå fra hverandre fordi de hadde så mye problemer i forholdet. De er ikke dumme. De er fullt klar over hvorfor forholdet ikke fungerte, forteller kilden.

Vi får bare håpe enn så lenge 🤷

