Justin Biebers angivelige rider har lekket og enkelte av kravene er ganske syke

Skal man tro den angivelige rideren til Justin Bieber som har lekket på nett, må det ganske mye til for å tilfredsstille den kanadiske popartisten når han er på turné. Og når vi sier mye, så mener vi sånn sykt, sykt mye.

De siste dagene har det nemlig dukket opp en rider på Twitter for Justins India-turné, som er delt av journalisten Arjun S Ravi. Bare sjekk ut her:

Justin Bieber’s India tour rider includes a “Indian Yoga casket”, a jacuzzi and a press release that lists all his demands out for you. pic.twitter.com/afwHpMJHJM