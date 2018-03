Justin Bieber sett med mystisk blondine

Beklager, men det ser ikke ut til at det finnes noe håp for Justin Bieber og Selena Gomez. Årsaken? Vel - ifølge Daily Mail ble Justin sett sammen med en blondine under en konsert med Craig David på The Roxy i West Hollywood.

Flere vitner forteller flere amerikanske medier at de så at J. Biebs ikke kunne la være å holde rundt denne mystiske kvinnen.

Les også: Selena Gomez og Justin Bieber ble sett sammen i Jamaica

Justin Bieber og Selena Gomez i Jamaica i 2018



Hjertene våre ble knust da E! News meldte at Justin og Selena har tatt pause fra hverandre. Likevel var det en kilde nær både Selena og Justin som forsikret at de kom til å finne til hverandre, men at de bare trengte tid for seg selv.

Cosmopolitan melder at det angivelig er ingen ringere enn modellen Baskin Champion som får varme klemmer fra Justin.

🧜🏻‍♀️ A post shared by baskin champion (@baskinchamp) on Feb 22, 2018 at 1:32pm PST



Dette ser veldig dystert ut for Jelena :(

