Justin Bieber har ny tatovering på magen

«Never say never»-artisten Justin Bieber (23) flashet kropp og de nye tatoveringene på Instagram tidligere denne uken.

Han har tatovert en stor ørn på magen, like under teksten «Son of God», og over «Purpose»-skriften.

I tillegg har han foreviget en grizzlybjørn på brystet. De nye tatoveringene viste Biebs fram på instastoryen mandag.

Justin Bieber blir omringet av fans i Australia

Samme dag delte Justin flere videosnutter av seg selv i bar overkropp, hvor han danser med en eldre dame på en bar på New Zealand. Det er uvisst når han tok tatoveringene eller hvor, men Justin har vært på New Zealand noen dager i forbindelse med Purpose-turneen.

Betydningen av tatoveringene? Uvisst hva de betyr for Justin, men både bjørn og ørn er mektige, sterke og glupske dyr.

Sjekk videoene, og som en fan kommenterer: «Awwwww soooooo cuteeee 😍😍😍😍😘😘»

