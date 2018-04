Julie Grindbakken ryker ut av Paradise Hotel

Snipp snapp snute, så var eventyret ute for Julie Grindbakken. Hun er den som blir sendt hjem igjen til Norge under ukens Pandoras.

- Det er skikkelig kjipt å måtte reise fordi jeg føler at jeg har spilt ganske bra, og har fått gode relasjoner inne på hotellet, sier Julie da hun blir stemt ut.

Under kveldens Pandoras eske, måtte en deltaker ryke ut av hotellet. Leo Faa avgjorde Julies skjebne om å bli.

- Jeg satt veldig pris på at du valgte å redde Karoline, men det jeg ikke setter pris på måten du gjorde det på, forteller Leo til de andre deltakerne før han velger Ann Mariell Lipinska over Julie.

Det er ikke bare Leo som stiller seg kritisk til måten Julie har spilt under hotelloppholdet. I kveldens episode, får Julie kritikk for oppførselen sin da «Paradise-legenden» Isabel Raad ble sendt hjem. 21-åringen forklarer at det er slik hun reagerer i vanskelige situasjoner.

- Jeg angrer på måten jeg reagerte på. Tidligere vist mye følelser her inne. Jeg er utrolig lei meg for måten jeg reagerte på, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg har ikke noe vondt å si om Isabel.

Julie forteller at hun kommer til å savne Paradise Hotel.

- Jeg elsker å være her, og det er en opplevelse for livet som jeg aldri kommer til å glemme.

