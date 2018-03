Julie Grindbakken (21) om Paradise-sexen: - Hvorfor skal man holde så veldig igjen?

Taket, Steen & Strøm (SIDE2): Allerede i første episode av Paradise Hotel ble det action under laknene for Julie Grindbakken (21) og Kristian Jarland (20).

- Vi hadde god kjemi og holdt ikke så veldig mye igjen, kan man mildt si, sier Julie til Side2.

Å ha sex på TV er i seg selv er ikke lenger særlig spesielt i 2018, men øyeblikket har likevel rukket å få en del oppmerksomhet etter at første episode ble sendt mandag kveld.

På spørsmål om sexen, svarer hun:

- Det ble litt kosing, man blir veldig glad i hverandre og det partneren din – vi skal forhåpentligvis være sammen veldig lenge på dette rommet. Hvorfor skal man da holde så veldig igjen hvis man liker en person godt? Jeg tror ingen vil forstå kjemien man får fra starten av, for det blir veldig intenst inne på hotellet.

- Drit litt i hva folk sier

Deltakeren fra Kristiansand sier at hun ønsket å gjøre så mye hun kunne i løpet av oppholdet på Paradise Hotel.

- Jeg tror det er veldig viktig i dagens samfunn å bare drite litt i hva folk sier om deg. Kos deg! slår hun fast.

SEX FØRSTE NATT: Julie Grindbakken under premierefesten til Paradise Hotel 2018:

- Naturlig å dusje naken

I første episode av den populære realityserien, som hadde premiere mandag 12. mars på TV3, fikk vi se at Julies partner Kristian ble noe satt ut av at den frigjorte 21-åringen som spradet rundt naken da de skulle gjøre seg klare til kveldens fest.

- Er det naturlig for deg å sprade rundt naken med mennesker du har møtt én gang ?

- Jeg har en kropp og det regner jeg med at du også har, og når man uansett skal være her i to måneder, synes ikke jeg det er så bra å dusje med bikini. Da synes jeg man bør være hygienisk og dusje naken, sier Julie til Side2s reporter.

Hun er også lei av unødvendig seksualisering av kropp.

- Mange er sånn at «en naken kropp er porno og det skal være så sexy», mens jeg synes at man skal være glade i den kroppen man har og ikke bry seg så masse om hva andre sier. For meg blir det naturlig å dusje naken inne på hotellet.

Paradise Hotel sendes på TV3 mandag til torsdag klokken 22.30.

