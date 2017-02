Josefine Frida Pettersen i stort intervju med W Magazine

Josefine Frida Pettersen (20), for de fleste best kjent som Noora i Skam, stilte nylig opp i et større intervju med motemagasinet W Magazine samme uke som Oslo Runway finner sted.

I forbindelse med intervjuet er hun også avbildet i en bildeserie kun iført norsk design som vises på catwalken under moteuken. Dødskult for norsk design!

- Ting har endret seg

I artikkelen snakker Josefine ut om berømmelsen i etterkant av Skam:

- Ting har endret seg så mye etter serien, etter at jeg ble kjent, sier hun.

Artikkelen trekker også frem de ville seertallene NRK har hatt med Skam, som har ligget på rundt 1,2 millioner ukentlig.

W Magazine sammenligner det med prosentandelen amerikanere som fikk med seg serieavslutningen av Friends i 2004 - bare at det for Skam har holdt seg stabilt hver eneste uke. Noe som vi vel kan kalle en skikkelig bragd.

- Det er rart, sier Josefine.

- Som når folk tar bilde av meg når jeg sover på flyplassen eller når jeg spiser.

Ikke fan av Noora-looken

De av oss som liker å følge med på hva som rører seg blant moten på folk på gata, la merke til at andelen jenter med blond bobfrisyre og knallrød leppestift økte nokså klart da sesong to av Skam gikk i fjor vår - hvor forholdet mellom Noora og William (Thomas Hayes) var hovedhistorien.

Noora slik vi er vant til å se henne - med knallrøde lepper og kort, blond bob.

Men selv om komboen definitivt ble Nooras signaturlook, er ikke Josefine like stor fan av den personlig:

- De klippet håret mitt da jeg ble castet til serien, og jeg sa «Jeg hater dette! Det er så stygt». Og nå, når jeg får det klippet, sier jeg «De lar Noora gro det ut» slik at de lar det være langt. Men det er ikke noe ljuging når jeg kommer til settet. Jeg hater å knuse hjertene til fansen, men det er sannheten.

