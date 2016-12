JK Rowlings julehilsen er noe av det mest positive vi har lest

(SIDE2): JK Rowling har gjort stor suksess etter «Harry Potter», ikke bare med sine krimromaner under navnet Robert Galbraith, men også med teaterstykket «Harry Potter and the Cursed Child» og filmen «Fabeldyr og hvor de er å finne».

Skriver to nye bøker

Nylig avslørte hun at hun skriver på to nye bøker, uten at hun vil fortelle i hvilken sjanger det er. Det eneste vi vet er at det ikke er bøker om Newt Scamander, hovedpersonen i «Fabeldyr...».

JK Rowlings relativt unike historie til suksess er godt kjent. Fra å leve på et eksistensminimum på sosialen, er hun i dag en av verdens mest velhavende kvinner.

Men Rowling har ikke glemt hvordan det er å gå gjennom en jul uten å kunne koste på seg noe. I et julebrev på Twitter, skriver Rowling at hun har mottatt mange hyggelige hilsener til jul, men at også mange skriver til henne om en ensom og vanskelig tid.

Det er ikke første gangen JK Rowlings gjør Twitter bare bittelitte mer perfekt.

Hennes gode svar er blitt retweetet tusenvis av ganger.

Her er hva hun svarte:

I’ve had so many lovely messages wishing me a merry Christmas. Thank you! 1/12 — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 24, 2016

I’ve also heard from people who are going through very tough times. These always seem worse at Christmas. 2/12 — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 24, 2016

At this time of year, we’re bombarded with images of perfect lives, which bear as little relation to reality as tinsel does to gold. 3/12 — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 24, 2016

If you’re lucky enough to be with the people you love, warm and safe, with enough to eat, I’m sure you feel as blessed as I do. 4/12 — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 24, 2016

But if your life is currently full of difficulties; if you aren’t where you want to be, either literally or figuratively, 5/12 — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 24, 2016

remember that extraordinary transformations are possible. Everything changes. Nothing is forever. 6/12 — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 24, 2016

Thinking back to my worst Christmas, I found it hard to believe that my unhappiness would pass. I was truly afraid of the future. 7/12 — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 24, 2016

You never know what the future holds. Astonishing reversals of fortune happen every minute. 8/12 — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 24, 2016

So if you’re sad, or lonely, or bereaved, or ill, separated from your loved ones or in any other way suffering this Christmas, 9/12 — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 24, 2016

Remember, Christmas Day is, in the end, just a day. It isn’t a test or a scorecard of you or your life, so be kind to yourself ❤️ 11/12 — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 24, 2016

❄️☃️✨🎄 Merry Christmas! 🎄✨☃️❄️ — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 24, 2016