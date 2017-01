Jippiii! Nå kan du besøke alle stedene fra Skam

Skam-hysteriet har rukket å bli internasjonalt, og mange strømmer til Oslo for å oppleve stedene hvor den superpopulære serien har blitt spilt inn på ekte.

Vi har for eksempel hørt om hvordan danske Skam-fans sniker seg inn på Hartvig Nissen videregående skole og blir kastet ut, og i svenske medier har fans fortalt om sine opplevelser når de har besøkt Skam-stedene i Oslo.

Nå har Visit Oslo tatt fansen på alvor og like greit utviklet et eget kart over byen og mange av stedene hvor handlingen i serien foregår.

Skal du til Oslo i nærmeste fremtid, anbefaler vi deg å putte inn dette i timeplanen din, enten om du har tenkt å oppsøke stedet der favorittscenen din ble spilt inn, eller om du kunne tenkt deg å gå hele runden!

Under kan du se kartet til Visit Oslo, men først en liten oversikt over de ulike stedene:

1. Hartvig Nissens skole. Ligger i Niels Juels gate 56 på Frogner.

Første sesong: Eva

2. Trikkestoppet på Briskeby. Eva krangler med Jonas her.



3. Skateparken i Gamlebyen. Jonas og Isak skater her.

William og Chris på Hartvig Nissen skole i andre sesong av Skam.

Andre sesong: Noora

4. Kollektivet til Noora.



5. Williams leilighet. Ligger i Observatoriegata 14.

6. William og Nooras første date. På Ekeberg.



7. Noora og Williams første kyss. Dette skjer på Beierbrua.



8. Krangelen til Noora og William etter at William havnet i slåsskamp. Denne foregår i parken på St. Hanshaugen.

SKAM: William (Thomas Hayes) og Noora (Josefine Frida Pettersen).

9. Noora og Vildes alvorsprat når Noora forteller henne at hun er forelsket i William. De møtes på toppen av St. Hanshaugen.

10. Nooras konfrontasjon med Williams bror Nikolai på Forest & Brown på Frogner, i Niels Juels gate 31.

11. Scenen hvor Noora venter på William ved politihuset på Grønland.

SKAM 3: Even og Isak etter at Isak har løpt fra Sagene kirke til benken deres for å møte ham.

Tredje sesong: Isak

12. Bislett kebab, hvor Jonas og Isak kjøper kebab og Isak forteller Jonas at han liker Even.

13. Isak venter på Even på Kaffebrenneriet i Skovveien. 14. Radisson Blu Plaza Hotel, der Isak og Even tar inn på suite. 15. Scenen hvor Even har løpt naken ut fra hotellet, og Isak leter etter ham. Utspiller seg på Grønland. 16. Julekonserten som Isak er på med foreldrene sine i Sagene kirke.