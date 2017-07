Jessica Alba og Cash Warren blir foreldre for tredje gang

(SIDE2): Jessica Alba (36) er gravid. Det bekrefter hun selv i en Instagram-video.

- Cash Warren og jeg kommer offisielt til å være i mindretall, skriver hun, og har blant annet lagt til taggene #babyonboard, #herewegoagain og #blessed. Ikke overraskende strømmer nå gratulasjonene inn.

Alba og Warren (38) har fra før av døtrene Honor (9) og Haven (4). Disse medvirker også i den korte snutten.

De to giftet seg i mai 2008, og bare en måned etter meldte lille Honor sin ankomst.

36-åringen har uten tvil mange baller i luften, ikke bare har hun en rekke spillefilmer på merittlisten sin, men hun har også startet sitt eget selskap; The Honest Company, som nå er verdt over en milliard kroner.

Hun står også bak et nytt show, «Planet of the Apps», som produseres av Apple. Gwyneth Paltrow og will.i.am, er også involvert i prosjektet.

