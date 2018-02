Jennifer Lawrence gjorde «alle andre ukomfortable» på nakenscener

I et nytt intervju forteller skuespiller Jennifer Lawrence (27) åpent om hvordan det var å spille inn nakenscenene i den kommende filmen «Red Sparrow».

I fillmen spiller Jennifer den forføreriske, russiske spionen Dominika Egorova. Hun er en tidligere ballettdanser som blir rekruttert som spion.

Hunger Games-stjernen innrømmer at hun var nervøs på settet under innspillingen, men at filmcrewet fikk roet henne ned, skriver Fox News.

I intervju med Entertainment Tonight, sier hun:

- Alle hjalp meg med å føle meg så komfortabel at jeg på et visst punkt antakeligvis gjorde alle de andre ukomfortable, sier hun.

Jennifer Lawrence i «Red Sparrow».

I kjent stil spøker hun videre:

- Jeg bare: «Jeg vil ikke ha slåbroken. Jeg er varm. Jeg spiser.» Alle andre bare: «Hun må dekke seg til.»

I filmen måtte hun også lære seg å danse ballett.

- Ideen om meg som en ballerina, før fire måneder med trening, var laterlig, sier hun.

- Nå kan jeg bevege armene mine litt.

Nylig har Jennifer Lawrence annonsert at hun kommer til å ta seg et år fri som skuespiller for å drive med politisk aktivisme.

- Jeg vil at flere yngre folk skal være engasjert i politikk på et lokalt nivå, har hun uttalt.

Aller først gleder vi oss uansett til å se Jennifer Lawrence som badass russisk spion denne vinteren!

«Red Sparrow» har premiere i Norge 1. mars.

