Jennifer Aniston og Reese Witherspoon i ny TV-serie

Vi elsker når det kommer nye, gode TV-serier, og har troa når to store Hollywood-kvinner teamer opp. Skuespillerne Jennifer Aniston og Reese Witherspoon går nemlig sammen i en ny TV-serie som skal omhandle et morgenprogram på TV i New York.

Serien forventes å bli solgt til TV-kanaler og strømmetjenester de kommende ukene, ifølge Variety.

Aniston og Witherspoon har tidligere jobbet sammen i TV-serien «Friends». Witherspoon spilte da søsteren til Anistons rollefigur Rachel. For Aniston vil dette bli hennes første TV-rolle siden suksessen «Friends» gikk av luften i 2004.

«House of Cards»-produsent Jay Carson står bak manuset til den nye serien. Steve Kloves skal sammen med Aniston og Witherspoon være produsenter.

