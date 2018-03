Jane Fonda så fantastisk ut på den røde løperen under Oscar-utdelingen

Jane Fonda (80) så ut som en gudinne da hun dukket opp på den røde løperen under Oscar-utdelingen natt til mandag.

Hollywood-vetera, langermet nen var en av de første til å ankomme den røde løperen, og var iført en hvit kjole fra Balmain, skriver Vogue.

Håret var fønet bakover, og på sminkefronten kjørte hun en lett sotet øyensminke og nudefargede lepper.

Flere internasjonale medier, som People og Marie Claire har omtalt den Oscar-vinnende skuespilleren, og over hvor godt hun så ut da hun inntok havet av pressefotografer.

«Hun ser bedre ut enn oss alle - og ankom Oscar-utdelingen og så ut som en delikat gudinne» skriver Marie Claire.

«Jane Fonda does Oscars red carpet beauty like a boss» slår Vogue fast.

Og vi er helt enige!

Heller ikke på Twitter kan folk styre sin begeistring:

Happy to announce my mother’s torch for Jane Fonda has been passed to a new generation so 🙏🏻🔥 pic.twitter.com/3s0N7fI1Pn — Rachel Merrill (@Ohhhaeee) March 5, 2018

JANE FONDA IS ALWAYS SERVING LOOKS, SHE IS FLAWLESS #Oscars pic.twitter.com/EXKrYKv50d — ‏ً (@nicolskidman) March 4, 2018

@Janefonda showed up. Everyone else can go home. She won all the awards pic.twitter.com/URSuxKVUVZ — Hoss711 (@ErnieWayneH) March 5, 2018

Jane Fonda has a better body than me — Nick Pacilio (@NickPacilio) March 4, 2018

