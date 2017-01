Jakob Oftebro: - Jeg kysser en mann like inderlig

– Jeg kysser like inderlig selv om det er med en mann, sier skuespiller Jakob Oftebro (31) i et intervju til Gaysir.

Jakob er aktuell i NRK-serien «Unge Lovende», og i filmen «Tom of Finland», som portretterer homofil kjærlighet. Tom of Finland, egentlig Touko Laaksonen, var en finsk illustratør. Han er kjent for sine homoerotiske tegninger og tegninger av kjærlighet. Han tegnet blant annet mennene i sitt liv. Jakob har rollen som Jack i filmen, som hadde verdenspremiere 27.januar under Gøteborg filmfestival. Det er ennå ikke klart om «Tom of Finland» slippes i Norge.

– Touko påvirket flere enn man tror, og han bidro til å gi en hel generasjon en identitet. Karakteren min, Jack, kom inn i livet hans etter at han hadde begynt å bli et fenomen, og han opplevde et miljø med større selvtillit, mye takket være Tom of Finland, sier Jakob til Geysir.

Han synes det er synd at det er blitt skildret så lite av homofil kjærlighet hittil. Skuespilleren nevner Brokeback Mountain og Skam, men mener det bør komme flere filmer om homofil kjærlighet framover.

– Kulturen skal være med på å normalisere, slik at man etter hvert vil slutte å se på det som noe feil, noe unormalt.

– Når man har blitt eksponert for homofili gjennom kulturen, så vil man ikke bli rar i ansiktet når man hører ordet homo. Det er fordi det har vært for lite av det at mange vokser opp og synes det er vanskelig.