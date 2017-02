Isak og Even kan bli kåret til årets TV-par av E!

Det amerikanske popkulturmagasinet E! kårer årets hotteste TV-par, og Isak og Even fra Skam er med i finalerundene!

Allerede har Isak og Even (eller Tarjei Sandvik Moe og Henrik Holm som skuespillerne heter) slått ut par som har vært med i kåringen fra både «The 100s» og «Vampire Diaries».

I den første finalerunden konkurrerer Claire og James fra «Outlander» mot Magnus og Alec fra «Shadowhunters».

I den andre runden er det altså våre egne Isak og Even mot Stiles og Lydia fra «Teen Wolf».

Vi heier selvfølgelig på Isak og Even i kåringen, og du kan stemme på Skam her!

Isak (Tarjei Sandvik Moe) og Even (Henrik Holm) i tredje sesong av Skam.

I tredje sesong av Skam er det Isak som er hovedperson, og historien om hvordan han kommer ut av skapet og blir kjent med Even er i fokus.

«Den tredje sesongen av serien er også det som gjorde serien populær over hele verden, noe som er hvorfor de nå er med i kåringen av årets TV-par» skriver E!.

Isak i tredje sesong av Skam.

Skam har blitt poppis over hele verden de siste månedene, og manager og TV-produsent Simon Fuller har også kjøpt rettighetene til å lage en amerikansk versjon av serien. For dere som ikke kjenner til ham fra før, er han kanskje best kjent som manageren til Spice Girls og skaperen av «Idol» og «So You Think You Can Dance».

– Skam har potensiale til å bli en innflytelsesrik serie i Nord-Amerika, hvor vi ikke har noe lignende. Det viser at Norge og Skandinavia er i front på innovasjon og kreativitet, og jeg er stolt av å være med å gjøre Skam tilgjengelig for et mye større publikum enn i dag, har Simon Fuller tidligere sagt til NRK.

