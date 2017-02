Isabel Raad er singel

«Pierre og jeg har valgt å gå fra hverandre. Det kommer nok som et sjokk for de fleste, men det er nå slik det har blitt», skriver Isabel Raad på bloggen sin fredag.



Det er slutt mellom henne og samboeren, Pierre Louise Olsen. Paret møttes i 2015 under innspillingen av realityserien «Paradise Hotel», og ble i ettertid kjærester.

Drama før forholdet ble bekreftet



Vinnerne av TV-showet det året var Pierre Louis Olsson og Martine Sjøhaug. De to kom godt overens inne på hotellet og ble til slutt kjærester. Men kort tid etter at innspillingen var over startet trekantdramaet mellom Martine, Pierre og Isabel. I juli samme år avslørte Martine at det var slutt mellom henne og Pierre.

Da startet en rekke utroskaprykter, og alle hadde ulike versjoner av saken - som de blogget om.

Til slutt endte det med at Isabel og Pierre ble kjærester. De har vært sammen i snart to år, og også bodd sammen i Oslo.

Selv om de to i begynnelse ikke ville si om de var et par eller ikke, bekreftet til slutt Pierre forholdet:

«Jag gillar Isabel sjukt mycket och har gjort allt för att vinna hennes tillit. Isabel och jag går verkligen bra sammen som personer, och jag har inte kjent sånn kjemi med en tjej för», skrev Pierre på sin blogg i november 2015.

OM MITT OG PIERRES FORHOLD. Eiesyk, sjalu og overbeskyttende. Les på bloggen! Et innlegg delt av ISABEL S. RAAD (@isabelsraad) mandag 26. Des.. 2016 PST

Isabel: - Vi går fra hverandre som venner



Men nå er forholdet over. På bloggen sin påpeker Isbael at det ikke har skjedd noe dramatisk mellom de to. Det er blitt slutt fordi forholdet har utviklet seg i en retning de ikke ønsker, forklarer hun:

«Vi går fra hverandre som gode venner, og jeg kommer alltid til å være veldig glad i han uansett hva som skjer i fremtiden. Vi har vært en stor del av hverandres liv i et år nå, så det å avslutte forholdet er selvfølgelig veldig trist og tungt. Samtidig føles det bra at vi enda kan ha en god tone, og at vi fortsatt elsker hverandre. Vi får se hva fremtiden bringer, men per dags dato er dette det rette.»

Det har ikke lyktes Side2 å komme i kontakt med Isabel fredag.



