Isabel Raad: - Når du blir dumpet til fordel for Paradise Hotel

Ifølge Isabel Raad (22) skal Pierre Louis Olsson (23) være med i Paradise Hotel Sverige.

De to gjorde det slutt tidligere i år, og i et innlegg på bloggen skriver Isabel tirsdag:

«Når han kaster det vi hadde bort til fordel for en sesong på Paradise Hotel Sverige, begynner jeg virkelig å lure på om alt fra hans side har vært falskt.»

Side2 har vært i kontakt med MTG Norge, som står bak Paradise Hotel, som ikke kan bekrefte eller avkrefte ryktene om at Pierre er en av deltakerne i den svenske versjonen av realityserien. MTG Sverige ønsker ikke å kommentere saken.



«I går fikk jeg bekreftet at han heller valgte å dra på Paradise Hotel. Jeg vet helt ærlig ikke hva jeg skal si, eller hva jeg skal føle. Jeg har nok aldri følt meg så verdiløs før i hele mitt liv. Verdiløs og rundlurt.» fortsetter Isabel i innlegget.

Møttes under PH-innspillingen i 2015

I midten av februar kom nyheten om at forholdet mellom Side2 Isabel Raad og Pierre var over.

«Pierre og jeg har valgt å gå fra hverandre. Det kommer nok som et sjokk for de fleste, men det er nå slik det har blitt», skrev Isabel på bloggen sin da.

De to møttes i 2015 under innspillingen av Paradise Hotel Norge, og ble etter hvert et par.

Det siste året har de to bodd sammen i Oslo.

Trekantdrama

Vinnerne av Paradise Hotel 2015 var Pierre og Martine Sjøhaug.

Martine og Pierre ble senere kjærester. Kort tid etter at innspillingen var over, startet trekantdramaet mellom Martine, Pierre og Isabel. I juli samme år avslørte Martine at det var slutt mellom henne og Pierre.

