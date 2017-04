Instagram slipper offline-nyhet

Instagram har lansert offline-nyhet til Android-brukere, som vil si at man kan oppdatere Instagram uten internett.

Man kan se, poste og kommentere bilder som allerede er lastet ned på Instagram, selv om man ikke er på nett. Når man kommer på nett igjen blir alle handlingene oppdatert automatisk. Fotoappen annonserte nylig nyheten på en konferanse holdt av Facebook (som eier Instagram).

Tanken med offline-funksjonen er at det skal hjelpe, og øke, spredningen av Instagram i utviklingsland hvor internettforbindelsene ikke er så gode. (Og digg for oss Insta-avhengige hvis vi er på ferie langt unna Wi-Fi!)

Ifølge TechCrunch jobbes det med flere offline-funksjoner, og disse vil bli lansert i løpet av de nærmeste månedene.

Den dårlige nyheten for iPhone-brukere er imidlertid at nyheten kun lanseres for Android, men Instagram jobber med en iOS-versjon.