Instagram-kontoen til Britney Spears brukt av russiske hackere

Russiske hackere skal ha gjort bruk av Instagram-kontoen til Britney Spears til å kommunisere med, avslører et slovakisk datasikkerhetsfirma, ESET.

Meldingen – med litt ymse hashtager og et feilstavet budskap om «make loved to her, uupss» – kunne lett blitt tatt for spam, der det var gjemt blant de over 7.000 svarene i kommentarseksjonen til et lettkledd bilde popstjernen la ut tidligere i år.

Meldingen er blitt slettet



Det skriver Rolling Stone , og fastslår at meldingen egentlig var en kodet, hemmelig instruks til ondsinnet skadevare. Meldingen er siden slettet fra kommentarfeltet.

Sikkerhetsfirmaet tror bruken av Britneys Instagram-post var en test, og hevder at det er den russisktalende trusselaktøren kalt Turla som står bak.

Excited for a great show here tonight in Osaka 🦋🌺🦋 Et innlegg delt av Britney Spears (@britneyspears) mandag 05. Juni. 2017 PDT

Ifølge Digi.no ble Turla nylig knyttet til flere cyberinnbrudd som rammet amerikanske myndigheter på slutten av 1990-tallet. I senere år har Turla-gruppen særlig gått etter regjeringer, offisielle personer og diplomater, skriver WeLiveSecurity – som finner det interessant at de nå tar i bruk sosiale medier, noe som gjør det vanskelig for sikkerhetsekspertene.

Representantet for Britney Spears, som har 16.9 millioner følgere på Instagram , har foreløpig ikke kommentert avsløringen.

