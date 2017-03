Insta-kjendis sjekker inn på Paradise Hotel

Mandag sjekker det inn en ny deltaker på Paradise Hotel, røper TV3 overfor Side2.

Martine Lunde (21) blir sjette jente inn på hotellet i Mexico.

- Jeg meldte meg på for å få en helt syk opplevelse og får møte mange nye mennesker. Jeg ville bare oppleve noe nytt, og var ganske lei av hverdagen jeg hadde. Jeg er glad jeg meldte meg på, sier hun til Side2.

Martine Lunde sjekker inn på hotellet i Mexico på mandag. Hun angrer ikke på at hun har deltatt i Paradise Hotel.

I år er det ti gutter og fem jenter som i utgangspunktet startet i realityserien. Årets tema for sesongen er «girl power».

- I og med at det er jentene som har tatt over hotellet i år, var jeg litt stressa, men jentene tok meg godt imot, sier Martine til Side2.

- Noen visste hvem jeg var på forhånd, innrømmer hun.

Lever av Instagram



Martine er nemlig et kjent ansikt for folk som er oppdatert på sosiale medier. Til daglig lever hun av Instagram. 21-åringen har nærmere 90.000 følgere, og det er nok til at det er dette hun driver med. Hvordan hun har klart det, er Martine usikker på:

- Jeg har vel lagt ut de riktige tingene og klart et eller annet. Jeg har tydeligvis gjort noe riktig, sier hun og legger til:

- Hverdagen for meg er å ta bilder, legge de ut og gjøre reklame. Og så surrer jeg rundt resten av dagen!

Et innlegg delt av Martine Lunde Aarsrud (@martinelunde) lørdag 05. Nov.. 2016 PDT

👊🏽👊🏽👊🏽 Et innlegg delt av Martine Lunde Aarsrud (@martinelunde) torsdag 03. Nov.. 2016 PDT





- Deilig å være uten mobil

- Hvordan var det å være på Paradise Hotel uten mobil?

- Det var spesielt. Det var noe som manglet, men jeg klarte faktisk å glemme telefonen og tenkte til slutt ikke over det. Jeg hadde en som postet for meg, og synes det var deilig å være uten, egentlig.

Realityserien handler som kjent om å spille spillet riktig og hele veien sikre seg en partner, hvis ikke ryker man ut. Martines taktikk er å være seg selv og prøve å komme overens med folk.

- Jeg skal spille spillet litt. Taktikken vil være å komme overens med alle og ligge lavt.

Et innlegg delt av Martine Lunde Aarsrud (@martinelunde) mandag 26. Sep.. 2016 PDT

📸; @kris_myhre #ZOOMIN #maxfactornorway #exposed Et innlegg delt av Martine Lunde Aarsrud (@martinelunde) fredag 02. Sep.. 2016 PDT

Nei, jeg farger ikke håret annen hver dag😜 Er bare at jeg failer med lillashampoen hver gang jeg dusjer😅 Et innlegg delt av Martine Lunde Aarsrud (@martinelunde) mandag 11. April. 2016 PDT

