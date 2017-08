IKEA har det morsomt med oppstyret rundt Game of Thrones-kappene

Etter at kostymedesigner Michele Clapton fra Game of Thrones avslørte forrige uke at kappene til skuespillerne egentlig er IKEA-tepper, har IKEA sett sitt snitt til å gjøre et poeng ut av at Jon Snow, Arya Stark og resten av innbyggerne i Westeros strener rundt i deres kreasjoner.

Blant annet går «stjel stilen»-innlegget det norske reklamebyrået SFMB laget for norske IKEA på Facebook nå verden rundt:

- Ikea elsker at folk er kreative med produktene sine og det kan nesten ikke bli bedre enn at kostymemakerne hos verdens dyreste tv-serie finner rimelige løsninger hos Ikea, sier Alexander Gjersøe i SFMB til Kampanje.

Er det et Ludde-skinn Kit Harrington aka Jon Snow har rundt skuldrene? Eller kanskje et mer eksklusivt Skold-skinn?





I tillegg dukket denne inspirerende og veeeldig illustrerende Facebook-posten, opp i går, hehe:

Det er usikkert om det er de klassiske Ludde-saueskinnene som brukes for å mekke kostymene i Game of Thrones. Indepedent foreslår at det også kan være et av de dyrere saueskinnene, slik som Skold. Det er også det IKEA Furuset går for i sin reklame for den kommende vinterkolleksjonen😉

Vi kan ikke si annet enn at det er bra outfitinspo til vinteren, dette!

