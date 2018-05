Hvorfor går kjendisene på rød løper?

Røde løpere symboliserer glamour, kjendiser og lekre kjoler. Enhver premiere med respekt for seg selv ruller ut den røde løperen, og kjendisene kappes om oppmerksomheten.

- Hvis et arrangement vil by på glitter og glamour, må de ha en rød løper. Det er et statussymbol, sier kulturhistoriker Amy Henderson ved National Portrait Gallery i Washington til Today.com.

Cannes Film Festival startet 8. mai. Her ble den røde løperen rullet ut samme dag.

Første ekte filmpremiere



Mannen som får æren for at premierer forbindes med røde løper, er Sid Grauman. Da han åpnet den legendariske kinoen Egyptian Theatre 18. oktober 1922, arrangerte han det som omtales som tidenes første filmpremiere - «Robin Hood».

Stumfilmen Robin Hood var den første som hadde en ekte filmpremiere i Hollywood.

Kinoen hadde kostet Grauman nesten en million dollar, og han ville gjøre alt for å imponere. Derfor lot han filmstjernene gå opp den røde løperen på vei inn på kinoen.

- Det var første gang filmindustrien gikk sammen om å si «Ta-da, vi skal vise fram hva vi har gjort». Det var en stor greie, og den røde løperen passet godt, sier Henderson.

Regissør D.W. Griffith og Sid Grauman i 1943.

En gresk tragedie



Sid Grauman er imidlertid ikke hjernen bak den røde løperen. Rød løper har en lang historie som strekker seg helt tilbake til 450 år f.Kr.

Den første omtalen av en rød løper, finner vi i den greske tragedien «Agamemnon» av Aiskhylos. Etter ti år i krigen kom Agamemnon hjem til kona si. Ikke bare hadde han med elskerinnen sin, i løpet av krigsårene hadde han også latt gudene ta livet av datteren. Kona var forståelig nok rasende.

Fordi røde tepper var forbeholdt gudene, rullet hun ut en rød løper for ham opp mot huset. På den måten skulle han føle seg som en gud og ikke forstå at hun var sint. Vel hjemme tok kona livet av ham i badekaret.

Eksklusiv farge



I renessansen ble purpurrøde tepper brukt av de mest velstående familiene.

- Rødt er en farge som lenge har blitt forbundet med prestisje, kongelige og aristokratiet. Purpurrød var en av de mest anerkjente fargene, da det var vanskeligst å lage og det dyreste, sier Sonnet Stanfill, sjefskurator ved Victoria & Albert Museum i London, til BBC.

James Monroe var den første amerikanske presidenten som fikk gå på rød løper.

Startet en trend



Da USAs femte president, James Monroe, ankom Georgetown i South Carolina i 1821, hadde de lagt ut en purpurrød løper ved kaia. Dette skapte en ny trend, der høytstående politikere ble møtt med røde løpere.

Tidlig på 1900-tallet kastet New York Central Railroad seg på, og lot sine viktigste passasjerer få rusle opp en skarlagenrød løper på vei til toget.

- Det hjalp passasjerene med å finne veien inn på toget. Det var ikke glamorøst, men det ble først og fremst brukt for passasjerer på førsteklasse, så den røde løperen ble et symbol på sosial status, sier Amy Henderson til CNN.

Den mest kjente røde løperen



I 1922 fikk altså Sid Grauman ideen om å bruke en rød løper på filmpremiere. Dette ble etter hvert kopiert av flere.

I 1961 ble den mest kjente og tradisjonsrike røde løperen rullet ut for første gang.

Oscar-produsentene hadde hørt om den glamorøse røde løperen som førte filmstjernene dit de skulle. Ikke bare kunne dette gi dem økt oppmerksomhet - løperen kunne også hjelpe kjendisene med å finne veien gjennom folkemengden fra bilene sine til scenen i Santa Monica Civil Auditorium.

Den første Oscar-løperen var det ikke så mange som fikk se, men da Oscar-utdelingen noen år senere ble vist på TV for første gang fikk tusenvis av seere mulighet til å se stjernene på rød løper (riktig nok vist i svart-hvitt).

- Smarte PR-folk og Madison Avenue-sjefer tenkte: «Det var en god idé. Vi kan ha våre egne røde løpere», sier Henderson.

Elizabeth Taylor, Bob Hope og Burt Lancaster gikk opp den røde løperen før Oscar-utdelingen i 1961.

Ønsket oppmerksomhet



Den røde løperen var fremdeles like mye en veiviser som en catwalk. Dette endret seg i 1970.

Barbra Streisands antrekk under Oscar-utdelingen i 1969 ga mange skuespillere ideen om å kle seg mer vågalt på den røde løperen.

Året før fikk Barbra Streisand Oscar for hovedrollen i «Funny Girl», en pris hun mottok ikledd en nesten gjennomsiktig drakt. Oppmerksomheten hun fikk for antrekket ga kjendisene ideen om å kle seg spektakulært, i håp om å kapre mest mulig oppmerksomhet.

Fra 1970 ble den røde løperen et sted kjendisene brukte for alt det var verdt. Gjennom årene har vi sett utallige vakre kjoler og minneverdige drakter. Røde løpere er i dag et sted for å bli sett og for å skinne.

Kan gjenbrukes



Men hvor blir den røde løperen av etter premieren, lurer du kanskje på?

Ifølge CNN blir 80 tonn med tepper fjernet fra Cannes hvert år. De brukte teppene blir sent til Nice, hvor stoffet blir omgjort til pellets som brukes i emballasje og veiskilt.

Kilder: CNN, BBC, Today.com, TodayIFoundOut.com.

