Hvilken farge har jordbærene på dette bildet?

Et bilde av en kake dekorert med jordbær sprer seg på Twitter, og folk klarer ikke bli enige om hvilken farge de har.

Det ligger et blått filter over hele bildet, men jordbærene ser jo fortsatt ganske røde ut?

Saken er at bildet faktisk ikke har noen røde piksler i seg, og med det finnes det heller ingen rødfarge i bildet. Men hvorfor ser de røde ut da?

Ifølge New York Magazine er det hjernen vår som ser rødt, selv om det ikke eksisterer noe rødt der. Hjernen er nemlig designet slik at den selv prøver å «korrigere» fargene vi ser.

Uansett hvor dårlig eller bra lys det er, eller om det ligger et filter over bildet, jobber altså hjernen vår for at fargene du skal se, er konstante.

Derfor, selv om bildet er manipulert til ikke å ha noen røde piksler i seg, og kun inneholder grå og grønne piksler, vil du se røde jordbær.

Bildet kommer fra Akiyoshi Kitaoka, som er professor i psykologi og spesialiserer seg i optiske illusjoner.

Husker du for eksempel The Dress? Det er samme greia :)

@social_brains I isolated a few of the colors that appear most "red" in the strawberries and put them on the white background to the right. pic.twitter.com/GJJ9PJqNxt