Hva er egentlig en sterk kvinne?

- En sterk kvinne heier på andre kvinner, og bygger hverandre opp, sier Rati Goel (29).

- Ja, det å gi komplimenter og tørre å være seg selv, utdyper Cecilia Andersson (31.

Vi møter Rati og Cecilia i London, i forbindelse med photoshooten til Lindex’ undertøyskampanje for våren 2017. Rommet er fullt av stylister, fotograf og seks kvinner fra henholdsvis Norge, Finland, Sverige og Latvia.

Bruker egne ansatte som undertøysmodeller



For tredje året på rad har kleskjeden kampanjen «Bra-volution», som handler om å finne BH med riktig passform, og ikke bare riktig størrelse. I kampanjen brukes det egne ansatte og kunder, så det handler også om å vise fram og representere dagens kvinner. Årets tema er vennskap mellom kvinner. Kampanjen presenterer derfor seks kvinner som sammen med en venn viser fram vårens kolleksjon.

Cecilia og Rati på shooten i London.

Rati har vært modell tidligere, men meldte seg på i år igjen, og inviterte med venninnen og kollegaen, Cecilia.

- Hun inspirerer meg og gir meg energi. Jeg føler hun får meg «fram», sier Rati om hvorfor hun meldte på Cecilia til shooten.

Og det er da vi kommer inn på temaet om kvinner, og det å være en sterk kvinne. For de to kollegaene handler det mye om å støtte hverandre.

- For eksempel er «cissi» uredd. Hun tør å gå etter det hun vil ha. Når det gjelder jobb har hun klatret oppover i systemet. Og vi heier på hverandre. Det er viktig at man bygger hverandre opp. En sterk kvinne heier på andre kvinner, sier Rati og utdyper:

- Jeg synes det er viktig at man skal glede seg på hverandres vegne. Alt må ikke være en konkurranse og vi må slutte å sammenligne oss med hverandre. Bygg hverandre opp isteden!

Emma Watson og Lena Dunham



Hvis de skulle gitt eksempler på noen kjente kvinner de synes er flinke til å være et godt forbilde, nevner de «Girls»-skuespiller og forfatter Lena Dunham og skuespiller Emma Watson.

- Lena Dunham er skikkelig kul. Hun er seg selv og sier hva hun mener. Hun har forresten også stilt opp i undertøyet, sier Cecilia.

- Ja, jeg liker kvinner som bruker statusen sin, som Emma Watson, til å fremme gode saker. Hun er for eksempel talsperson for FN, og bruker posisjonen sin til å få fram bra saker.

An outtake of our Lonely Girls, Lena & Jemima 💕 Shot by @zaraeloise for #lonelygirlsproject Et bilde publisert av Lonely Lingerie (@lonelylingerie) onsdag 24. Aug.. 2016 PDT

- Viktig å vise kropp selv om man ikke er fornøyd



«Bra-Volution» handler ikke bare om undertøy, men også om kroppspress og det å normalisere kvinnekroppen. Lindex har tidligere fått skryt for å bruke «vanlige kvinner» i sine kampanjer.

Rati tror kampanjen er viktig fordi det sender et signal om at man kan være komfortabel med seg selv, uansett hvordan man ser ut. 29-åringen påpeker at veldig få ser ut som modellene som gjerne brukes i reklamekampanjer, og da er denne photoshooten mer for alle kvinner. Tross for at de mener budskapet er viktig, så er det ikke bare enkelt å kle av seg foran kameraet.

- Alle kvinner har et eller annet de ikke er fornøyd med. Men jeg tror man må legge det bort og tenke at vi alle er forskjellige, og alle har noe de ikke er fornøyd med ved seg selv. Men da tror jeg det er viktig å vise det også, at det er greit, mener Rati.