Husker du Tami Stronach i Den uendelige historien?

Vokste du opp på 1980- eller 1990-tallet er sjansen stor for at du har et forhold til filmen «Den uendelige historien» («The Neverending Story»).

I filmen møter vi mobbeofferet Bastian, som via en magisk bok blir med til det eventyrlige landet Fantasia. Men det står ikke så bra til i Fantasia. Barnekeiserinnen er døende, og Bastian er både hennes og landets eneste håp for å overleve.

Barnekeiserinnen ble spilt av Tami Stronach. Det var ikke få jenter som drømte om å være akkurat som henne, og alt lå til rette for en suksessfull skuespillerkarriere.

Likevel sa det stopp etter «Den uendelige historien».

I et intervju med The Richest forteller hun at hun fikk mange tilbud om roller etter filmen, men at ingen av dem fristet.

- Vi leste manusene vi fikk, og de var ikke passende for en 11-åring. Det var nakenhet, det var vold. Jeg så på moren min og hun så på meg, og vi tenkte: «Er vi klare for dette?», sier hun.

Hun forteller at hun syntes det var fint å spille i «Den uendelige historien».

- Jeg elsket historien. Jeg føler meg utrolig heldig som var vært en del av en så rørende historie, sier hun.

I dag er Stronach danser og koreograf, men hun har også spilt i noen få filmer og TV-serier de siste årene. Hun er gift og har en datter på sju år.

