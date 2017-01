Husker du "Leave Britney Alone"-gutten?

(SIDE2): I 2007 ble Chris Crocker verdenskjent etter at han forsvarte Britney Spears i en video på YouTube.

Popstjernen hadde hatt et comeback på MTV Video Music Awards, og mange var kritiske og skuffet over både opptredenen og låta.

Det likte ikke Britney-fan Crocker.

- Alle som har et problem med henne kan komme til meg, for hun har det ikke bra akkurat nå! gråt han i videoen.

Forsvarsvideoen fikk over fire millioner treff i løpet av et par dager, og den har blitt brukt i en rekke sammenhenger gjennom årene.

Nå har Crocker blitt voksen. Indy100 har funnet fram til Twitter-kontoen hans, og han ser ganske annerledes ut enn han gjorde for ti år siden.

