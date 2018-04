Hertuginne Kate skal føde

Det britiske kongehuset melder på Twitter at hertuginne Kate (36) har blitt kjørt til sykehus for å føde mandag morgen.

Hertuginnen venter sitt tredje barn med ektemannen prins William.

Fødselen er ifølge Twitter-oppdateringen til kongehuset i en av de tidlige stadiene.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.