Herman (14) er årets YouTuber

14-åringen Herman Dahl ble kåret til årets Youtuber under Gullsnutten, en prisutdeling for Norges internett-stjerner.

Prisutdelingen fant sted i Oslo lørdag kveld.

Herman er kjent for musikkvideoen «Fjortis» og for rollen som Aksel i serien «Jenter» på NRK Super, men han er også på sosiale medier som Snapchat og Instagram. Han startet en YouTube-kanal for ett år siden og har fått 70.000 følgere siden.

– Jeg har lært at har du en lidenskap, så kan du komme utrolig langt på bare et år, var reaksjonen da han gikk av med hedersprisen, ifølge NRK.

Dette er alle Gullsnutt-vinnerne

Andersen-brødrene Daniel (13) og Simen (15) ble kåret til årets meningsbærere. De har muskelsykdommen duchenne og sitter i rullestol, og de konfronterer nett-troll og tar oppgjør med mobbere. Brødrenes YouTube-kanal har rundt 700.000 visninger i måneden.

Emma Ellingsen (15) vant årets video med spørsmål og svar-videoen «Jeg blefødt gutt». Historien hennes er sett av over 400.000 personer på YouTube.

Side2 har tidligere intervjuet Emma i forbindelse med at hun var med i sesong to av TV 2-serien «Født i feil kropp».

- Jeg vil vise at det går fint. Man kan leve et normalt liv, selv om man bytter kjønn, sa Emma til Side2 om hvorfor hun har valgt å stå fram med historien sin.

Alan Walker (19), som er Norges største på YouTube med seks millioner abonnenter og 1,7 milliarder videovisninger, fikk prisen i musikkategorien.

Amalie Olsen (18) ble kåret til årets stjerneskudd.

Malin Nesvoll Vangsnes (26) fikk pris som årets livsstils- og videoblogger.

Joachim Haraldsen (24) ble årets gamer og Eveline Karlsen (24) fikk prisen i kategorien sminke- og skjønnhetskanaler.