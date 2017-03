Søndag ble Cheryl Cole (33) og Liam Payne (23) foreldre for første gang. Og bildet hvor One Direction-stjernen holder den lille sønnen må være helgens søteste bilde!

I går delte paret nyheten om sin nyfødte baby i sosiale medier, og Liam innrømmer at han er veldig stolt:

«Mine nærmeste vet at det er få ting som gjør meg målløs ... wow! Jeg er så utrolig glad for å kunne ønske sønnen vår velkommen til verden. Det er et øyeblikk jeg aldri vil glemme, og det er mitt favorittøyeblikk så langt», skriver Liam.

Slik deler Cheryl den fine nyheten:

Artistparet møttes for første gang i 2008 da Liam gikk på audition på «X Factor». Cheryl var da dommer, sammen med blant andre Simon Cowell. Liam prøvde seg på nytt noen år senere i konkurransen, denne gangen med mye mer hell med gruppa One Direction.

I 2016 gikk paret offentlig ut og bekreftet forholdet.

LES mer: Liam og Cheryl: La selv ut bildebevis på at de er et par

Cheryl har tidligere vært gift med fotballspiller Ashley Cole. De to var gift i fire år, men forholdet endte i skilsmisse etter at han svært offentlig ble tatt i utroskap flere ganger.

Først i februar i år bekreftet Cheryl at hun var gravid. Hun fortalte nyheten under en photoshoot for L'Oreal og veldedighetsorganisasjonen The Prince’s Trust på Instagram.

Nå venter vi bare på hva Cheryl og Liams gutt skal hete ...

Cheryl Cole og Liam Payne er blitt foreldre

ONE DIRECTION: Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Liam Payne og Harry Styles slik gruppa opprinnelig var satt sammen. Nå har Zayn sluttet og Liam gått solo.

Test vår messengerrobot og bli med i trekningen av ti goodiebags.