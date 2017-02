Her slår Lady Gaga tilbake - stilte i Grammys mest sexy antrekk

Lady Gaga leverer for tiden - først i tidenes pauseshow under Super Bowl, og nå i antrekket som gir fingeren til alle de som slang negative kommentarer etter Super Bowl.

Under nattens Grammy svarte Lady Gaga med å dukke opp på rød løper i et antrekk som viste mye hud og mage.

Til det svarte antrekket hadde hun pilotbriller, rosa leppestift og en attitude som viser at nettrollene ikke vinner!

Les også: Dette visste du kanskje ikke om Lady Gaga

Super Bowl-haterne

«Poker Face»-stjernen har fått mye skryt for sitt Super Bowl-show. I glitrende body, omgitt av røyk og ild, hang hun over scenen og leverte låter som «Bad Romance». Ingen skandaler, kun hyllest i mediene.

Likevel var det en del som ikke klarte å styre seg, og i sosiale medier haglet det inn kommentarer om kroppen til artisten. Lady Gaga svarte på denne måten på Instagram:

«Jeg hører at kroppen min er et samtaleemne, så jeg ønsker å si at jeg er stolt av kroppen min, og du bør også være stolt av din. Uansett hvem du er eller hva du gjør. Jeg kan gi deg en million grunner til hvorfor du ikke skal endre deg for noen andre for å lykkes. Vær deg selv».

Og nå svarer hun på denne måten:

Lady Gaga på Grammy show.

Les også: Adele vant fem priser under Grammy Awards

HER ER GRAMMY-VINNERNE:



Årets album: Adele, «25»

Årets låtinnspilling: Adele, «Hello»

Beste musikkvideo: Beyonce, «Formation»

Beste popalbum, vokal: Adele, «25»

Årets sang (låtskriving): Adele og Greg Kurstin, «Hello»

Beste nykommer: Chance the Rapper

Beste popframføring (solo): Adele, «Hello»

Beste rapalbum: Chance the Rapper, «Coloring Book»

Beste urban contemporary album: Beyonce, «Lemonade»

Beste rockealbum: Cage the Elephant, «Tell Me I’m Pretty»

Beste alternativrock-album: David Bowie, «Blackstar»

Beste rockesang: David Bowie, «Blackstar»