Her prøver Petter Pilgaard å hugge ved

(SIDE2): «Farmen» har vært en stor suksess for TV 2. I høst samlet serien hundretusener av TV-seere, og før jul ble det klart at Laila Lochert gikk av med seieren.

Mandag starter en ny sesong av realityserien, og denne gangen er det kjendiser som skal ta seg av en bondegård.

Kjendisene har samlet seg på Storøy gård i Bamble i Telemark.

Disse skal delta i kjendis-Farmen.





- Jeg er veldig direkte



I første episode får vi se at deltakerne prøver å finne sin plass på gården. Og allerede i introduksjonen forstår vi at det ligger an til konflikter:

- Jeg er veldig direkte, og det kan sikkert virke veldig brutalt, til og med slemt for noen, men jeg ønsker aldri å såre noen, sier livsstilsmotivator og samfunnsdebattant Kari Jaquesson, og sier videre at hun er feminist.

Det kan føre til problemer med noen av de andre deltakerne:

- Selvfølgelig er det forskjell på kvinnfolkarbeid og mannfolkarbeid. Noen jobber er laget for damer, og sånn er det, sier Leif Einar Lothe, gründer og maskinentreprenør.

Vanskelig å hugge ved



TV-profil Petter Pilgaard gleder seg til å føle seg som en mann, men han innrømmer at han ikke har lang erfaring med gårdsarbeid.

- Jeg kan absolutt ingenting. Et par av gutta her har ganske snøring, så jeg bare tar imot instruksjoner og gjør blindt det jeg får beskjed om og er åpen for å lære, sier han i programmet.

Han får blant annet beskjed om å hugge ved, men det er lettere sagt enn gjort. Etter mye om og men kommer han stolt inn med noen vedkubber.

- Jeg fikk flis. Det har jeg ikke hatt mange av, innrømmer han.

Her er alle deltakerne:

Kari Jaquesson (54)

Livsstilsmotivator og samfunnsdebattant.

Aylar Lie (32)

Profesjonell pokerspiller.

Vendela Kirsebom (49)

Supermodell og gründer.

Lavrans Solli (24)

Svømmer og modell.

Ida Gran-Jansen (28)

Programleder og blogger.

Leif-Einar Holthe (46)

Maskinentreprenør, artist og TV-personlighet.

Ingeborg Elisabeth Didriksen Myhre Luedlow (41)

Programleder.

Jarl Goli (59)

Skuespiller og foredragsholder.

Lars Barmen (53)

Kokk.

Tore Petterson (37)

Komiker og artist.



Tonje Blomseth (22)

Eventyrer, forfatter og foredragsholder.

Petter Pilgaard (36)

Programleder og TV-personlighet.

