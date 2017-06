Her møter Seline (10) Justin Bieber

- Seline fikk treffe Justin Bieber, og hun og lillebroren fikk smågodt av ham, sier Juliann Årdal Nesvik til Side2.

Hun er moren til Seline, som fikk et helt spesielt møte med popstjernen Justin Bieber (23) tirsdag kveld.

Justin Bieber spiller på Den Store Sommerfesten på Forus Travbane utenfor Stavanger i kveld.

Les også: Justin Bieber observert på norsk bensinstasjon

Seline og lillebroren skal ikke på konserten onsdag, men Juliann mener møtet i går slår enhver konsertopplevelse.

- Dessverre fikk vi ikke tak i billetter, men møtet slår konserten.

Les også: Sikkerheten skjerpes før Justin Bieber-konserten i Stavanger

Et innlegg delt av Justin Bieber (@justinbieber) tirsdag 06. Juni. 2017 PDT



Justin Biebers crew ringte og ville på besøk



Det var pappen til Seline som fikk en telefon tidligere i uka, fra noen som ønsket å kjøre cross på eiendeommen deres. Familien bor på gård i Årdal Varhaug, og har en privat plass hvor man kan kjøre cross. Men de visste ikke at det var Justin som ønsket å komme på besøk, før han og noen venner var på eiendommen.

- Mannen min fikk telefonen og sa ja, men han visste ikke hvem det var som skulle komme. Men i går så jeg at det var mye aktivitet på plassen, så da måtte jeg sjekke hva som foregikk. På det tidspunktet var ingen av barna hjemme, sier Juliann.

Hun ringte derfor til Seline og lillebroren da hun oppdaget at det var «Never say never»-stjernen som var i hagen. Eldstedatteren på 12 år var på fotballkamp 1,5 time unna. Kun de yngste rakk hjem for å møte Justin.

Juliann forteller at popstjernen var hyggelig og tok seg tid til barna. Han ga dem også godteri. I og med at eldstedatteren ikke rakk å møte idolet, la han igjen en hilsen.

- Justin Bieber tok seg tid til å skrive en personlig hilsen til henne, og det ble også tatt en filmsnutt, sier Juliann.

Les saken: Justin Biebers angivelige rider har lekket og enkelte av kravene er ganske syke

Et innlegg delt av Justin Bieber (@justinbieber) tirsdag 06. Juni. 2017 PDT



Del denne artikkelen