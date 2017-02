Her møter Michelle lillebroren for første gang

I fjor ble Anna Rasmussen, best kjent som bloggeren «MammaTilMichelle», mamma for tredje gang.

I kveldens episode av «Bloggerne» får vi et tilbakeblikk på fødselen av Lucas, og hvordan det var for datteren Michelle (5) å få møte lillebroren for første gang.

- Han er kjempesøt, sier Michelle før hun får holde Lucas.

Hun er tydelig stolt og rørt over å ha blitt storesøster igjen.

Anna har to barn fra et tidligere forhold, Michelle (5) og William (2). I fjor ble Jan og Anna foreldre til sitt første barn sammen. Lucas ble født i oktober.

Familiene er aktuelle med sesong seks av «Bloggerne», hvor de viser hvordan fødselen var, og også det er å være trebarnsforeldre.

Jan og Anna har vært gode venner i flere år, og ble kjærester i 2015. I fjor kjøpte de hus sammen i Søgne, hvor familien på fem bor.

Anna og Jan er forlovet! Her fre premierfesten til Bloggerne forrige uke.

I dag innrømmet også paret at de skal gifte seg. Jeg er i lykkerus! Jeg

kjenner at det ikke har sunket helt inn enda, og at jeg lever litt på en sky akkurat nå. I går gikk Jan ned på kne», skriver Anna på bloggen sin onsdag.

Anna ønsker ikke å kommentere frieriet overfor Side2, utover det som står i innlegget på bloggen.

I onsdagens episode av Bloggerne handler det også om at Marna og Ørjan skal tilbringe mer tid sammen, og drar på familieferie.

Bloggerne vises på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo klokken 21.30.

