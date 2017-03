Her klipper Anne Brith i stykker brudekjolen

Bloggeren Anne Brith Davidsen var tidligere forlovet, men forholdet tok slutt i 2016.

Les saken: Test deg selv: Hvilken toppblogger er du?

Anne Brith er en av deltakerne i TV 2-serien «Bloggerne», og i kveldens episode har hun jentekveld med en del venninner - på samme helg hvor hun egentlig skulle giftet seg.

Hun forteller om da hun møtte sin eks, Kim som er bosatt i Trondheim. De følte raskt at det kom til å bli de to, og forlovet seg. Anne Brith er alenemor til fire barn, men da de ikke ønsket å flytte fra hjemstedet Sørumsand, tok forholdet slutt.

- Jeg følte meg mislykka, men jeg følte også at jeg måtte ta det valget. Jeg kunne ikke velge kjærligheten foran ungene, sier hun.

Det ble ikke noe av bryllupet, og i «Bloggerne» klipper Anne Brith i stykker kjolen:

Les også:

Annijor: - Det er en overfladisk bransje

Her møter Michelle lillebroren for første gang

Her bryter Krisssy sammen før eksamen

- Skam-Chris er en av de fineste jeg har sett

Anne Brith ble opprinnelig kjent gjennom TV3-programmet «Hele Norge Baker», men er nå en godt etablert blogger.

I kveldens episode handler det også om bloggeren Anniken Jørgensen «Annijor» som skal snakke om itt engasjement for bedre arbeidsvilkår i tekstilindustrien på AUFs sommerleir. Og i kveldens episode drar John Arne Riise til London for et treff med Liverpool-supportere.

Bloggerne vises på TV 2 livsstil klokken 21:30.