Her kliner The Weeknd og Selena Gomez på luksusyacht

Et par vi så absolutt ikke går lei av for tiden er Selena Gomez (24) + The Weeknd (26).

Bare sjekk ut dette:

Siste nytt er ikke så veldig nytt, men nok til at det er verdt en bildesak. Det søte paret har nemlig vært på romantisk (og dyr) date.

I forbindelse med Valentine's Day leide det nyforelska paret en yacht i Los Angeles i helgen. En yacht med fem soverom, jacuzzi og soldekk. Prislapp for å leie stedet er 5000 dollar timen, rundt 44.000 norske kroner, ifølge DailyMail.

Daten besto av klining på dekk, og en middag laget av en privat kokk. Deretter dro båten fra kai ... what happens on the boat, stays on the boat.

Her er bildene fra den søte daten:

Hollwyoods nye superpar, The Weeknd og Selena Gomez på romantisk date på Marina del Rey, California.

Selena Gomez og the Weeknd fra en tidligere date i Italia.