Her jukser Sophie Elise på 4-stjerners middag

- Hvis jeg får lov til å la være å si at jeg har bestilt, så gjør jeg det, sier Sophie Elise Isachsen (21) med et smil i denne ukens TVNorge-program «4-stjerners middag».

Blogger Sophie Elise inviterer til treretters middag, til tross for at hun aldri har arrangert middagsselskap før. De andre deltakerne denne uken er artist Omer Bhatti (32), programleder Sigurd Sollien (50) og langdistanseløper Ingrid Kristiansen (60).

- Jeg merker jeg gruer meg litt



Det er to år siden serien ble spilt inn, og Sophie Elise har tidligere innrømmet at hun på den tiden ikke var den beste kokken:

- Jeg merker at jeg gruer meg litt, for som sagt er det to år siden og hele opplegget ble ganske merkelig siden jeg ikke kunne lage mat i det hele tatt på den tiden, men jeg var med en skikkelig fin gjeng og krysser fingrene for at stemningen oss imellom blir synlige for dere seere også, skriver hun på bloggen sin.

I klippet fra TVNorge-programmet kan vi se at Sophie Elise bestiller take away til gjestene sine. Retten som kommer på døra skal hun servere som forrett.

Konseptet i serien er at fire kjente personer ber hverandre hjem til middag, i en slags kokkekamp. De skal gi hverandre poeng på mat og oppvartning. De åtte deltakerne med høyest poengsum mot slutten av sesongen, møtes i en finale.

«4-stjerners middag» sendes på TVNorge 19:30.