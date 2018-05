Her flørter folk i Oslo mest i arbeidstiden

Vi bruker mange timer på jobben hver eneste dag, og det er fort gjort å få et ekstra godt øye til kollegaene sine.

Ifølge Psychology Today har de fleste av oss erfaringer med jobbromanser i én eller annen form.

Selv om det generelle rådet i lang tid har vært «ikke date noen på jobben», viser estimater at opptil 70 prosent av oss har erfaring med jobbromanser.

Skal man tro nettstedet og psykolog og professor Theresa E DiDonato, møter så mange som 20 prosent av oss en livspartner gjennom jobb.

Topp fem for Oslo

Mange single benytter dødtid på kontoret til å sveipe, og en ny undersøkelse utført av datingappen Happn har sett på hvilke næringsområder i Oslo-området det flørtes mest i arbeidstiden.

Spoiler-alert: Det er størst sjanse for å finne en match i områdene rundt Vika og Aker brygge i Oslo sentrum.

Topp fem-listen for Oslo ser slik ut:

1. Vika

2. Aker Brygge

3. Lillestrøm

4. Fornebu

5. Tjuvholmen

Undersøkelsen tar utgangspunkt i antall ganger en bruker har likt en annen bruker og fått en like tilbake i flere områder i og rundt Oslo. Dataene ble samlet inn mellom 12. og 23. mars 2018 i vanlig arbeidstid fra klokken 9 til klokken 18.

Dette bør du spørre deg selv om

Ifølge psykologen lønner det seg å stille seg selv noen spørsmål før man lar romantikken utvikle seg.

Blant annet bør du spørre deg selv om hvorfor du ønsker å blande kjærlighet og jobb, hva som blir utfallet hvis forholdet tar slutt, og hvordan forholdet kan påvirke arbeidskapasiteten deres og prestasjoner på jobb.

Undersøkelsen Why there’s romancing at the office and why it’s everyone’s problem fra 1985, skrevet av forfatterne Anderson og Hunsaker, antyder at folk oppsøker romantikk på jobben av flere årsaker.

De er enten genuint opptatt av å få seg en livspartner, de liker spenningen eller de ønsker rett og slett å få noe ut av forholdet i arbeidssammenheng.

