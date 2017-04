Her får Paradise Hotel-Sophie totalt panikk

Hun er nemlig tøff nok til å stille opp på et av stuntene til magiker Labib Malik (32).

Les også: 18 spørsmål Sophie Vågsæter (23) ikke har fått før

Han utfører et såkalt «stab-triks» på Sophie. De har fire pappkrus foran seg, men under ett av krusene er det en spiss spiker. Labib har bind for øynene mens Sophie bytter plass på alle koppene.

Uten at han vet hvor spikeren befinner seg, skal han smelle hånden til Sophie ned på koppene. Naturlig nok er Sophie usikker på om hun vil være med på trylletrikset.

Se hvordan det går i videoen under:



Labib har gjort seg bemerket med sin deltakelse i TV 2-programmet Norske Talenter.

Han er magiker og mentalist, og har forbløffet dommerne i TV-konkurransen da han blant annet forutså det eksakte sekundet tre av dem ville «x-e» ham ut via en lottokupong.

Labib reiser verden rundt og holder forestillinger, og benytter seg av alt alt fra triks som gjelder kortstokk, terninger til tankelesing.

Sophie er for tiden aktuell med sin deltakelse i Paradise Hotel på TV3. Hun har i tillegg bloggen Whoissophie.

Les også: Sophie Vågsæter ble kjent som United-stjerne Antonio Valencias nye romanse - nå skal hun delta i Paradise Hotel

Se magiker @labibmalik gjøre magi for @sophievag på Side2 nu! ✨🙈 Et innlegg delt av Side2 (@side2no) mandag 03. April. 2017 PDT