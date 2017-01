Her er vår dom over nyheten fra Coca-Cola

Mandag kommer Coca-Cola med en smaksnyhet. Målet er at kunden skal få den klassiske Cola-smaken, men uten sukker.

Side2 har smakt på den nye « Coca-Cola zero sugar». Se hva vi mener lenger ned på siden.

Coca-Cola Zero går ut av produksjon, og brusen relanseres med nytt navn,« Coca-Cola zero sugar», og ny smak som skal ligne mer på originalen med sukker.

Ifølge brusgiganten er relanseringen en følge av at kundene ønsker å drikke mer sukkerfritt.

- Til vår overraskelse så vi i en undersøkelse at kun fem av ti nordmenn visste at Coca-Cola zero var uten sukker. Det nye navnet - Coca-Cola zero sugar - skal gjøre dette enda tydeligere. Samtidig er det brukt store ressurser på å utvikle en smak som ligner mer på den originale Coca-Cola varianten, sier Karan Huffman, General Manager for Coca-Cola i Norge, i en pressemelding.

Dette mener vi om Cola-nyheten:

Her er noen andre tilbakemeldinger fra folk i redaksjonen på brusnyheten:

- Jeg drikker MYE Cola Zero. Jeg synes den nye smaker enda bedre, og den har ikke den samme ettersmaken som den tidligere Zero har. Ok å drikke, også når den ikke er iskald.

- Mye kraftigere colasmak, så syns den smaker mer som cola med sukker. Ettersmaken av søtstoff kjennes desto bedre også, men colasmaken er mye fyldigere, mer mektig.

- Synes ikke denne smaker som klassisk cola i det hele tatt. Jeg foretrekker originalen.



- Jeg synes Coca-Cola har gjort en svært god jobb med å lage en sukkerfri variant og jeg synes ikke forskjellen i smak er så stor. Mitt soleklare valg av disse to i fremtiden blir Zero Sugar.

