Her er TV-seriene Side2-redaksjonen anbefaler

Forrige helg ba vi HBO og Netflix sende oss de beste romantiske filmene og TV-seriene.

Tidligere har vi spurt Side2-bloggerne hva de ser mest på.

Så denne helgen tok vi en runde i redaksjonen og spurte journalister på Side2 og bloggavdelingen: Hva er dine favorittserier?

Resultatet ble 18 gode TV-serier:

Vi ser MYE TV-serier, og deler gjerne våre favoritter! Anne Victoria, Kjetil, Lars Erik, Astrid, Guro og Ingvill jobber med Side2 og blogg.

ASTRID:

Dexter (Netflix): Altså, hvem blir egentlig lei av å se en (tilsynelatende) streit blodsprutanalytiker i Miami Metro Homicide Department drepe og partere badguys som kveldshobby? Det er hele åtte sesonger også, så masse å bingewatche hvis du ennå ikke har sett denne moderne klassikeren.

Shameless (Netflix): Føler du at livet ditt suger en dag, er det bare å sette på Shameless. Serien dreier seg rundt en dysfunksjonell familie i Chicago som strever for å få endene til å møtes. Den alkoholiserte seksbarnsfaren Frank klarer alltid å rote det til for både seg selv og alle rundt, og resultatet er både sykt morsomt til tider veldig mørkt.

The Crown (Netflix): Helt fantastisk serie som følger det britiske kongehuset og dronning Elizabeth II i hennes tidlige dager som regent. Her er det mye historie å få med seg, og nevnte jeg at soundtracket er aaawesome?





ANNE-VICTORIA:

Masters of sex (HBO): - Storyen spinner rundt sexforskning ved et amerikansk sykehus på 60-tallet. Svært god historie og lærerikt innsyn i datidens kunnskap om seksualitet. Særlig kvinners.

Modern Family (Netflix): - Jeg blir aldri lei denne gærne familien og de sprø problemstillingene de tar opp. Det er komedie med god kvalitet. Jeg ler og ler, og helt ærlig minner det meg av og til om min egen familie.

KJETIL:

Taboo (HBO): - Deilig mørk.

Preacher (Viaplay): - Tøft og annerledes.

Arrested development (Netflix): - Den morsomste TV-serien siden tusenårsskiftet.

The man in the High Castle (Prime video): – Hvordan ville verden vært hvis Hitler vant krigen?

INGVILL:

Westworld (HBO): – Veldig spennende og avhengighetsskapende science fiction western thriller. Liker at storyen hele tiden tar en ny vending, og at ingenting er forutsigbart.

Girls (HBO): – Jenter i 20- åra som prøver å finne ut av livet i New York, kan det bli bedre? Elsker jentene, elsker byen og elsker livet.

Game of Thrones (HBO): – Kommer neste sesong snart? Har ventet aaaaltfor lenge.

LARS ERIK:

Sopranos (HBO): - Klassiker og en av de beste tv-seriene som er laget noen gang.

Rita (Netflix): - Dansk, varm humor, hvor du følger en av de fineste karakterenes om finnes på skandinavisk tv - læreren Rita.

Game of Thrones (HBO): - Har du ikke sett denne er det på tide å se seg opp før neste sesong starter i juli.

GURO:

- Jeg er stor fan av Game of Thrones og Sopranos, men siden de allerede er nevnt, ønsker jeg å anbefale tre andre.

Transparent (Amazon-produsert/tilgjengelig på Viaplay): - En av de herligste og fineste seriene jeg har sett. Handler om en sprø og varm (noe egoistisk) familie, hvor familiefaren bestemmer seg for å leve som kvinne.

The Night Of (HBO): - En liten miniserie som er sjukt bra. Karakteren Nasir våkner blir impulsivt med en jente hjem og våkner i leiligheten hennes - og finner henne brutalt drept. Han husker ingenting, men politiet finner en kniv i lomma hans.

True Detective (HBO): - Anbefaler kun sesong 1, synes ikke sesong 2 var like bra. Woody Harrelson og Matthew McConaughey spiller etterforskere som skal løse drapet på en myrdet kvinne, som kan se ut som er offer for en morder som liker det okkulte. Skikkelig spennende serie, skikkelig godt skuespill.