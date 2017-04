Her er russeknutene 2017 - for de som ikke drikker alkohol

Edruss er et landsdekkende prosjekt, drevet av ungdomsorganisasjonen Juvente.

- Vi ønsker er å endre fokuset i russetiden slik at drikkepresset blir mindre, og at det skapes en aksept for å velge å feire russetiden uten å drikke alkohol, har prosjektleder Håkon Evjen Bakke i Edruss tidligere uttalt til Side2.

Ifølge Håkon har de 450 registrerte Edruss i år, og han opplyser at de får nye registreringer hver dag.

- Vi regner med at mellom 600 og 700 personer kommer til å registrere seg som Edruss for russetiden 2017.

Her er Edrussknutene 2017:

Disse kuntene gjelder for alle som har registrert seg som Edruss og kommer i tillegg til russeknutene fra russens lokale styre.

