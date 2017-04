Her er kjendisene nordmenn helst ville datet

Hvis du fikk velge - hvilken kjendis ville du helst datet?

Dette har også folkene bak datingappen Happn lurt på, og de har derfor spurt brukerne sine hvilken kjendis de helst ville datet.

Hollywood-kjekkasen Ryan Gosling (36) topper hot-listen for jentenes del, og er altså mannen hele 44 prosent av de spurte brukerne kunne tenkt seg å date.

Ryan Gosling er kjendisen flest norske kvinner kan tenke seg å date.

Bak Ryan kommer den norske alpinisten Aksel Lund Svindal (34), som fikk hele 34 prosent av stemmene i undersøkelsen.

Kjipt for alle norske damer at han akkurat har fått seg kjæreste, da - modellen Gitte Lill Paulsen fra Bergen.

Aksel Lund Svindal står på ønskelisten til mange norske kvinner. Han har imidlertid akkurat fått seg dame - modellen Gitte Lill Paulsen.





Her er kjendisene norske kvinner helst vil datet:

1. Ryan Gosling: 44 prosent

2. Aksel Lund Svindal: 34 prosent

3. George Clooney: 30 prosent

4. Jakob Oftebro: 21 prosent

5. Kyrre Gorvell-Dahll (Kygo): 17 prosent

6. Marius Borg Hoiby: 14 prosent

7. Cristiano Ronaldo: 13 prosent

8. Sondre Justad: 13 prosent

9. Jaime Dornan: 11 prosent

10. Thomas Gullestad: 10 prosent

På toppen av listen over kjendiser som norske menn helst ville datet, finner vi skuespiller Scarlett Johansson (32).

Scarlett Johansson er kjendisen som norske menn helst kunne tenkt seg å date.

Scarlett kunne tidligere i år melde om at hun skal skille seg, og vi tipper hun ikke blir singel spesielt lenge, i alle fall ikke ut fra mangel på folk som kunne tenkt seg å prøve seg.

Astrid Smeplass sier at hun trives som singel og ikke har tid til kjæreste.

Rett bak Scarlett på en fin andreplass, ligger vår egen Astrid S (20). Astrid S har tidligere fortalt Side2 at hun trives som singel, så det ser ut til at dessverre blir med drømmen for norske boys:

- Jeg har ikke tid. Jeg reiser jo hele tiden og er veldig glad i å være singel og bare tenke på meg selv og forholde meg til meg selv, sier hun.

Her er hele listen over hvilke kjendiser norske menn helst ville datet:

1. Scarlett Johansson: 44 prosent

2. Astrid Smeplass: 35 prosent

3. Jenny Skavlan: 35 prosent

4. Selena Gomez: 34 prosent

5. Tone Damli: 33 prosent

6. Therese Johaug: 31 prosent

7. Taylor Swift: 29 prosent

8. Triana Iglesias: 26 prosent

9. Rihanna: 24 prosent

10. Sophie Elise: 18 prosent

Statistikken er basert på en nordisk undersøkelse blant 4155 brukere på Happn. Av disse er 1527 nordmenn.