Her er finalistene til Publikumsprisen under Gullruten 2018

De fire finalistene tok i mot nyheten med stor glede og skal nå kjempe videre om Publikumsprisen.

Hvem av disse fire som vinner, er det Her og Nås lesere som skal avgjøre gjennom å stemme på sin favoritt helt frem til klokken 12.00 dagen prisutdelingen blir holdt i Bergen, lørdag 5. mai.

Det blir mulighet for å stemme på finalistene inne i denne saken litt senere.

– Vi er utrolig glade for engasjementet blant våre lesere. Det har vært stor interesse, mange stemmer og ikke minst er det veldig jevnt, sier redaktør i Her og Nå, Monica Smith.

Kandidat 1: Nicolay Ramm (29), MGPjr og Vinter-LOL på NRK

Nicolay Ramm er en av finalistene til Publikumsprisen.





Jurybegrunnelse: Nicolay Ramm har kommet som et skudd siden han var medprogramleder for Idrettsgallaen på NRK1 i 2016. Mange har latt seg underholde av stuntene hans under sportssendingene til kanalen, og i løpet av det siste året har han hatt stor suksess med så vel MGP jr, som Vinter-LOL, hvor han parodierte flere kjente idrettsutøvere.

Kandidat 3: Helene Olafsen (28), Idrettsgallaen på NRK

Helene Olafsen er en av finalistene til Publikumsprisen.





Jurybegrunnelse: Helene er et friskt pust som svingte seg helt til topps i Skal vi danse. Hun debuterte som programleder da hun ledet Idrettsgallaen sammen med Atle Pettersen og gjennomførste med bravur. Hun utmerket seg også under Discoverys OL-sendinger. Helene er er utvilsomt et stort talent som kommer rett gjennom TV-ruten.

Kandidat 4: Petter Nyquist (39), «Petter Uteligger: En ny sjanse» på TV 2

Petter Nyquist er en av finalistene til Publikumsprisen.





Jurybeggrunnelse: Petter Nyquist har hatt stor suksess med «Petter Uteligger»-serien. Nå ønsker han å gi rusmisbrukere en ny sjanse, og det treffer rett i hjerterota. Petter har en unik evne til å komme i kontakt med rusmisbrukere og formidle deres hverdag.

Kandidat 8: Marna Haugen (36), «Bloggerne» på TV 2

Marna Haugen Burøe er en av finalistene til Publikumsprisen.





Jurybegrunnelse: Bloggeren Marna Haugen Burøe nådde langt i Skal vi danse, og er uhøytidelig og byr på seg selv i Bloggerne. Hun apellerer til et stort publikum med masse humor, ironi og sjarme.

